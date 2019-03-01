الأزهر الشريف يدين تفجير مقديشو الإرهابي

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع مساء أمس الخميس بالقرب من أحد الفنادق في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين .

واكد الأزهر الشريف فى ببان له اليوم على موقفه الثابت الرافض لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتروع الآمنين ، وتتنافي مع كل الشرائع الدينية والمواثيق الدولية ، مطالبًا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصال عصاباته .

كما تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى الصومال، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

س.ع