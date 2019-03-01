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    الأزهر الشريف يدين تفجير مقديشو الإرهابي

    03:20 م الجمعة 01 مارس 2019
    الأزهر الشريف يدين تفجير مقديشو الإرهابي

    الأزهر الشريف

    كتب- محمود مصطفى:
    أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع مساء أمس الخميس بالقرب من أحد الفنادق في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين .
    واكد الأزهر الشريف فى ببان له اليوم على موقفه الثابت الرافض لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتروع الآمنين ، وتتنافي مع كل الشرائع الدينية والمواثيق الدولية ، مطالبًا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصال عصاباته .
    كما تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى الصومال، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
    س.ع

    الأزهر الشريف الإرهاب مقديشو تفجير

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