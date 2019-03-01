محافظ الجيزة يتفقد الوحدات الصحية في أول أيام مبادرة "100 مليون صحة"

كتب-إسلام ضيف:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات المرحلة الثالثة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"؛ للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية بعدد من الوحدات الصحية في ميت عقبة والعجوزة.

وقال راشد، في تصريحات صحفية له، إن المحافظة اتخذت كل الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية من خلال التنسيق مع كافة المؤسسات من شباب ورياضة وتربية وتعليم وشئون صحية وغيرها؛ لتوفير أماكن مناسبة لتقديم الخدمة.

وأشار راشد إلى التنسيق مع قطاعات الكهرباء للحفاظ على انتظام التيار الكهربائي، وتوجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف أعمال الدعاية بشكل واسع؛ لتوعية المواطنين وتعريفهم بالمبادرة لتحقيق أقصى أستفادة لأهالي الجيزة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي لحوالي 5,3 مليون مواطن بالمحافظة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والتقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع أنحاء محافظة الجيزة، كذلك الكشف المبكر عن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، إلى جانب توجيه المكتشف إصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف مستشفيات المحافظة من خلال 1730 فريق طبي.

وأوضح راشد أن مديرية الشؤون الصحية جهزت وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومراكز الشباب وسيارات العيادات المتنقلة بالمحافظة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عامًا.

وأكد المحافظ استمرار عمل الحملة على مدار اليوم، من خلال فريق طبي بالفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وفريق طبي بالفترة المسائية من الساعة الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءاً.