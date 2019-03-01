​انطلاق المرحلة الثالثة من "100 مليون صحة" لفحص 23 مليون مواطن

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، صباح الجمعة، إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، في 7 محافظات، بعدما انتهت المرحلتين السابقتين من المبادرة الرئاسية في 20 محافظة، حيث تم الإنتهاء من فحص 30 مليونا و852 ألف مواطن فيها، سجلت المرحلة الأولى 13 مليونا و100 ألف مواطن، وسجلت المرحلة الثانية 17 مليونا و750 ألف مواطن.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة انطلقت في محافظات "الجيزة، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والوادي الجديد، وقنا، والمنيا" .. مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف فحص 23 مليونا و39 ألف مواطن، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية بانتهاء مرحلتها الثالثة والأخيرة، إلى أكثر من 45 مليون مواطن، وهو العدد الإجمالي الذي كانت تستهدفه المبادرة منذ انطلاقها.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن مبادرة "100 مليون صحة"، نالت العديد من الإشادات كان أخرها اعتماد مجلس وزراء الصحة العرب لها كـ"تجربة ناجحة" يمكن للدول العربية الاسترشاد بها خلال انعقاده أمس بجامعه الدول العربية بمصر، فضلاً عن إشادات جهات دولية عديدة مثل منظمة الصحة العالمية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن محافظة الجيزة تستهدف فحص 5 مليون و468 ألف مواطن، تليها محافظة الشرقية بـ4 ملايين و259 ألف مواطن، ثم الدقهلية بـ4 ملايين و251 ألف مواطن، والمنيا بـ3 ملايين و445 ألفاً، ثم الغربية بـ3 ملايين و376 ألف مواطن، وقنا بـ2 مليون و24 ألف مواطن، وأخيراً الوادي الجديد بـ212 ألف مواطن.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ المرحلة الثالثة بلغت 8 آلاف و52 ألف فريق طبي، مقسمين على فترتي عمل صباحية ومسائية، وذلك في 2401 نقطة مسح في المحافظات السبعة.

يذكر أن المرحلة الثالثة من مبادرة "100 مليون صحة"، من المقرر أن تختتم أعمالها بنهاية شهر إبريل القادم، بعد انتهاء فحص كافة محافظات الجمهورية البالغ عددهم 27 محافظة.