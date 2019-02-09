الأمين السابق لـ"كنائس مصر": المجلس ساهم في التقارب بين الكنائس

كتب-إسلام ضيف:

قال القس رفعت فتحي، الأمين العام السابق لمجلس كنائس مصر، إن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الكنائس للسعي للوحدة بينها من خلال كل كنيسة عضو بالمجلس.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية العام السادس لتأسيس مجلس مصر والمقامة بالكلية الإكليريكية الكاثوليكية بالمعادي، اليوم السبت، بحضور رؤساء الكنائس الخمس.

وأضاف فتحي: "رغم السير ببطء في التقدم بالمجلس، إلا أن هناك خطوات جادة للتقارب بين الكنائس الأعضاء بالمجلس بجهود لجان الشباب والمرأة".

وأوضح أن المجلس يحتاج إلى وجود عددٍ من المتفرغين خاصة وأن "كافة العاملين به متطوعين"، مؤكدًا أن المجلس يجب أن يعمل خارج العاصمة في الفترة المقبلة.

وأشار الأمين العام السابق للمجلس إلى أن "كنائس مصر" يعتمد في تمويله على اشتراكات الكنائس الأعضاء، وأن كل كنيسة تتكفل باستقبال الأنشطة.