نقابة الصحفيين تبدأ غدا الأحد تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وأعضاء المجلس

كتب- مصطفى علي:

تبدأ اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين،غدا الأحد،تلقي طلبات الترشح لمنصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة أول مارس المقبل.

وقال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات - في تصريح اليوم السبت - إن تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة يبدأ في العاشرة صباح غد وحتى الثالثة ظهرا بمقر النقابة ولمدة خمسة أيام عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، موضحا أن اللجنة انتهت من إعداد بطاقات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس.

وأشار إلى أن أسماء المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس ستعلن يوم الخميس المقبل فور الانتهاء من إغلاق باب الترشح فيما تبدأ اللجنة تلقي طلبات الطعون والتنازلات اعتبارا من يوم الجمعة 15 فبراير المقبل وحتى الثلاثاء 19 من ذات الشهر ، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين.

وأكد جمال عبدالرحيم ، أنه طبقا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 واللائحة الداخلية للنقابة فإنه يشترط على من يرشح نفسه لمنصب النقيب أو عضوية المجلس أن يكون عضوا بجدول المشتغلين وأن يكون قد مضى على قيده في الجداول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب و3 سنوات على الأقل بالنسبة لعضو مجلس النقابة.

وتابع أن شروط الترشح تتضمن عدم صدور أحكام تأديبية ضد المرشح خلال الثلاث سنوات السابقة، ويجوز الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة معا لأي مرشح استوفى شروط المرشحين، على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما ولا يعتبر ترشيح عضو أو مجموعة أعضاء لغيرهم صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لإغلاق باب الترشيح، وأن يكون المرشح مسددا لاشتراك النقابة لعام 2018.

يذكر أن انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة والمحدد لها الأول من مارس المقبل هي رقم ( 51 ) في تاريخ النقابة منذ إنشائها عام 1941 وحتى الآن، فيما يعد النقيب الفائز في هذه الانتخابات هو رقم 22 في تاريخ النقابة منذ الإنشاء. ​