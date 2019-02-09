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    الاثنين.. وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل أجندة الثقافة الأفريقية

    12:48 م السبت 09 فبراير 2019
    الاثنين.. وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل أجندة الثقافة الأفريقية

    الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة

    كتب- محمد عاطف:

    تعقد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر الاثنين المقبل، بالمجلس الأعلى للثقافة، في حضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للإعلان عن أجندة وزارة الثقافة خلال عام ٢٠١٩، بمناسة رئاسة مصر للاتحاد اللأفريقي والاحتفال بأسوان عاصمة للشباب الأفريقي، والتي تبدأ بالاعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون الذي يقام في الفترة من ١٧ إلى ٢٢ فبراير الجاري.​

    إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الاتحاد اللأفريقي

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