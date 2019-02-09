العصار يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي فالكون وبراكتيكا الأوكرانية

القاهرة – (أ ش أ):

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وسفير دولة اوكرانيا في مصر هينادى لاتي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة فالكون للأمن والحراسة وشركة براكتيكا الأوكرانية لتنفيذ مشروعات مشتركة .

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك مع شركة براكتيكا الأوكرانية في مجال توطين تكنولوجيا تصفيح وتدريع السيارات المدنية، ويأتي هذا التعاون طبقاً لاستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة.

وأشاد سفير أوكرانيا في مصر هينادى لاتي بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين الدولتين والتعاون الاقتصادي والصناعي المتميز بين الشركات المصرية والأوكرانية؛ مشدداً على ضرورة العمل على زيادة التعاون في كافة المجالات التصنيعية كما أثنى السفير الأوكراني على تنظيم معرض إيديكس 2018 والذي حقق نجاحاً كبيراً لافتاً إلى أنه قد شارك من الجانب الأوكراني نحو 62 شركة مؤكداً على الاشتراك في إيديكس 2020.

من جانبه ، أشار شريف خالد الرئيس التنفيذي لشركة فالكون والعضو المنتدب عن ثقته في الإنتاج الحربي لإنتاج مكونات العربات، وأن شركة فالكون تعتبر من الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في مجال الأمن والحراسة وأنها ستعتمد اعتماداً كلياً على السيارات التي سيتم إجراء أعمال التصفيح والتدريع لها للاستخدام في المجال المدني.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة براكتيكا الأوكرانية رغبته في التعاون مع شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي في تدريع السيارات المدنية لما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عالي حيث يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهى خطوط الإنتاج العالمية مما يساعد على نجاح توطين صناعة السيارات المدنية المصفحة في مصر.