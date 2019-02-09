  • عاجل:بـ100 جنيه.. التعليم تعلن بدء توزيع كتاب المستوى الرفيع "Connect plus" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    اليوم.. وزير الرياضة يشارك 3 آلاف طالب في ماراثون "متميزة ياجيزة"

    04:30 ص السبت 09 فبراير 2019
    اليوم.. وزير الرياضة يشارك 3 آلاف طالب في ماراثون "متميزة ياجيزة"

    اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

    كتب- إسلام ضيف:

    يشارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، في ماراثون مع طلاب الجيزة اختراق ضاحية بمشاركة 3000 طالب وطالبة وذلك في إطار مبادرة "متميزة ياجيزة" التي تم تنظيمها خلال فترة الإجازة لمنتصف العام الدراسي.

    من المقرر أن يبدأ الماراثون الرياضي من أمام مول مصر وحتى المدينة التعليمية بحضور مسؤلي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

    25- يقام الحفل الختامي لمبادرة متميزة يا جيزة بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر السبت

    أحمد راشد طلاب الجيزة أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان