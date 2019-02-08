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    "التعليم": 130 ألف متقدم للوظائف المؤقتة حتى الآن

    11:04 م الجمعة 08 فبراير 2019
    "التعليم": 130 ألف متقدم للوظائف المؤقتة حتى الآن

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت-ياسمين محمد:

    أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين إلكترونيا لشغل وظائف معلمين عن طريق التعاقد المؤقت وصل إلى 130 ألف متقدم.

    وفتحت الوزارة، مساء أمس الخميس، باب التعاقد المؤقت مع المعلمين، لسد العجز بالمحافظات خلال الفصل الدراسي الثاني.

    ويمكن للراغبين في التقدم التعرف على الشروط ومليء الاستمارة الإلكترونية من خلال الرابط التالي:

    http://tempcontract.emis.gov.eg/

    وزارة التربية والتعليم الوظائف المؤقتة وظائف معلمين الفصل الدراسي الثاني

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