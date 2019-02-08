"النجاح إلزامي".. جامعة القاهرة تبدأ تطبيق مادة "التفكير النقدي" بكلياتها غدًا

كتب- محمد قاسم:

تستقبل جامعة القاهرة، غدًا، طلابها بمختلف كليات الجامعة، لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018-2019 بعد انقضاء إجازة منتصف العام.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بدء تدريس مقرر التفكير النقدي على كل طلاب الفرقة الأولى، في إطار مشروع تطوير العقل المصري.

وقال الخشت، إن المقرر يستهدف تزويد الطلاب بمهارات التفكير وتطبيقها في جميع المواقف والمجالات والمشكلات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، ليكونوا قادرين على تعريف البناء المنطقي للحجج والآراء المطروحة.

ولفت إلى أنها جرى التنسيق مع العمداء للتأكيد أن كل الكليات أدرجت مقرر التفكير النقدي ضمن مناهجها الدراسية، شأنها شأن أي مادة دراسية يتم إدراجها ضمن الجدول الدراسي ولها ساعات تدريسية ويتم وضعها ضمن جدول الامتحانات، وفي المرحلة الأولى لن يتم إضافتها إلي المجموع، لأنها تجربة جديدة، ولكن النجاح فيها وجوبي.

ويعقد رئيس الجامعة، مؤتمرًا صحفيًا الأحد، بحضور عمداء الكليات بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، يستعرض خلاله خطط الجامعة في الفترة المقبلة لتطوير العملية التعليمية وتنمية مهارات طلابها في التفكير وريادة الأعمال.

وفي العام الماضي، أعلنت الجامعة مسابقة لتأليف وترجمة مقررين عن التفكير النقدي وريادة الأعمال، تمهيدًا لإعداد الكتب لتكون متاحة بين يد الطلاب في كليات الجامعة، ومعاهدها كمتطلب جامعي للتخرج.

وقال الخشت، في مؤتمر صحفي يوم إعلان الفائزين بالمسابقة، إن الامتحانات في مُقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال، بنظام "الكتاب المفتوح -open book".