جامعة القاهرة تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

كتب - محمد مجدي:

أنهت جامعة القاهرة، استعداداتها لاستقبال طلابها بمختلف كليات الجامعة، لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018-2019، غدا (السبت) بعد انقضاء إجازة منتصف العام.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة - في تصريح اليوم - أن الجامعة جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، وأنه تم الانتهاء من خطة أعمال التأمين والحماية بالحرم الجامعي، وذلك فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وزيادة أفراد الأمن الإداري على البوابات، وصيانة منظومة الكاميرات، كما قامت إدارة الجامعة أيضا بتجهيزات المدن الجامعية والانتهاء من أعمال الصيانة التي جرت خلال فترة الإجازة.

وقال الخشت، إنه سيتم اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني، تدريس مقرر التفكير النقدي على كل طلاب الفرقة الأولى، في إطار مشروع تطوير العقل المصري، وأنه يستهدف تزويد الطلاب بمهارات التفكير وتطبيقها في جميع المواقف والمجالات والمشكلات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، ليكونوا قادرين على تعريف البناء المنطقي للحجج والآراء المطروحة.

وأوضح أنه تم إعداد المقرر كمتطلب جامعي وتدريسه في الفصل الدراسي الثاني وتحويله الى كتاب الكتروني، كما تم عمل دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لكيفية تدريسه، وتم التنسيق مع العمداء للتأكيد أن كل الكليات أدرجت مقرر التفكير النقدي ضمن مناهجها الدراسية، شأنها شأن أي مادة دراسية يتم إدراجها ضمن الجدول الدراسي ولها ساعات تدريسية ويتم وضعها ضمن جدول الامتحانات، وفي المرحلة الأولي لن يتم إضافتها إلي المجموع، لأنها تجربة جديدة، ولكن النجاح فيها وجوبي.

ونوه رئيس جامعة القاهرة إلى أنه تم التأكيد على الكليات، لإعلان الجداول الدراسية وانتظام المحاضرات وتجهيز القاعات الدراسية والمعامل من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وقيام كل الكليات بإعداد برامج للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية.

وأشار إلى أن الجامعة ستواصل موسمها الثقافي الفني والصالون الثقافي مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2018-2019، بمجموعة من اللقاءات الفكرية والفعاليات الفنية.

وشدد الخشت على حظر العمل الحزبي داخل الجامعة، لافتاً إلى أنه لا تمييز في الجامعة التي هي بيت لكل المصريين وبيت للوعي السياسي الذي يعلو علي كل الصراعات، وأن الجامعة مستمرة في دعم البحث العلمي الدولي في كبري المجلات العلمية الدولية من أجل الاستمرار في التصنيفات الدولية لتحسين مركز الجامعة من عام لأخر.

وأشار إلى أن الجامعة نجحت في الوصول إلي مراكز متقدمة دوليا في العديد من التخصصات، مثل الصيدلة التي تواجدت ضمن أفضل 150 علي مستوي العالم، والهندسة 231 ، والطب 251، بالإضافة إلي جعل مجلة الجامعة الدولية للعلوم التطبيقية (JAR)، هدفآ للباحثين الأجانب بعد أن جاءت في المركز السادس علي مستوي العالم حسب مؤشر "تومسون رويترز".​