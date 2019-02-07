"شبكة التواصل الانساني"... هل نجحت "دي اتش ال اكسبرس" وصلاح فيما فشلنا فيه جميعًا؟

هل لاحظت اكتفائك بتغريدة لتهنئة أحد الاقرباء بعيد مولده على صفحته الشخصية بعدما اعتدت قديما على الحضور لحفل ميلاده والحرص على انتقاء هدية مميزة؟

هل قمت بإلغاء موعد مع صديق كان يحمل العديد من المشاعر الصادقة والدافئة واستبدلته برسالة نصية قصيرة عن 'كيف الحال' على موقع فيسبوك؟

تجربة اجتماعية فريدة من نوعها أطلقتها شركة "دي اتش ال اكسبرس"، لخدمات النقل اللوچيستية، بعنوان "شبكة التواصل الانساني" غرضها تسليط الضوء على ما وصل اليه حال العلاقات الانسانية والاجتماعية خاصة بعد توغل مواقع التواصل الافتراضي في حياتنا بشكل يدعو للقلق.

بدأت الحملة باختفاء مثير للجدل للنجم العالمي والأهم في مصر والوطن العربي "محمد صلاح" من على كافة مواقع التواصل الاجتماعي واغلاقه لكل صفحاته الشخصية -على فيسبوك وتويتر وانستجرام- التي تحظى بأكثر من ٤٠ مليون متابع من كافة أنحاء العام، ليبدأ الجمهور بالتساؤل والقلق عن مصير النجم واسباب تغيبه عن التواصل المعتاد مع جمهوره.

غياب صلاح عن مواقع التواصل الافتراضي دفع محبيه للبحث عن طرق وقنوات أخرى للتواصل معه بخلاف السوشيال الميديا.. قنوات ربما تكون أكثر دفئًا ولمسًا للقلوب من الكلمات.

فقد قامت شركة "دي اتش ال اكسبرس" بدور الوسيط بين النجم وجمهوره وأعلنت عن إطلاق مسابقة على موقعها الاليكتروني من خلالها يستطيع محبو الملك المصري رفع صور الهدايا والرسائل التي يرغبون في ايصالها إليه، والـ 50 صوة التي تحصل على أعلى تصويت سيتم توصيل هدايا رافعيها شخصيا لمحمد صلاح.

وانتشر فيديو الإعلان الدعائي على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل كبير وفيه يظهر لحظات تسلم صلاح الهدايا التي عمل عليها أصحابها بعناية وأخد صلاح الصور التذكارية بجانبها وتوصيلها عن طريقExpress DHL التي وثقت هذه اللحظات بعناية لتذكر العالم أن التواصل الملموس هو مستوى أرقى وأكثر تأثيرًا من الرسائل والتعليقات المؤقتة التي من الممكن أن تختفي وتندثر إذا عفى عليها الزمن وظهر ما هو أحدث منها.

"فخر العرب .. الله عليك يا صلاح .. ربي يصونك “The Egyptian King..

كلمات صادقة من كافة دول العالم ربما اعتاد صلاح قراءتها يوميًا على صفحاته و افتقدها خلال يومين الاختفاء ولكنه بالتأكيد حصل على الأجمل منها من الجمهور وشركة "دي اتش ال اكسبرس".

اختتم النجم رسالته في الحملة بإلقاء الضوء على أهمية التواصل الانساني قائلًا "السوشيال ميديا حاجة كويسة بس لما تشوف حاجة في ايدك وتلمسها بيبقى الموضوع مختلف تماما بتبقى متصل بيها بمشاعرك وبعقلك غير لما تشوف صورة عادية وخلاص شفتها مرة ومشيت."

· إعلان تحريري