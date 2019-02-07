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    السيسي يقرر تعديل بعض أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات

    06:17 م الخميس 07 فبراير 2019
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    كتبت- ياسمين محمد:

    نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 5 مكرر "د" بتاريخ 6 فبراير 2019، القانون رقم 2 لسنة 2019، الصادر بقرار رئيس الجمهورية، وبموافقة مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

    ونصت المادة الأولى من القانون على: "يستبدل بنصوص المواد: 5، 7، 10، 11، من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المشار إليه".

    السيسي قانون التخلص من البرك المستنقعات الجريدة الرسمية مجلس النواب

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