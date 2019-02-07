برلماني يطالب بسرعة مناقشة تعديلات "مكافحة الإرهاب"

القاهرة- مصراوي:

قال عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون واحد، يجمع ثلاثة تعديلات في قوانين مختلفة، تضم مكافحة الإرهاب، والمرور، والمنشآت الفندقية والسياحية، مطالبًا بضرورة طرح تعديلات القانون على الجلسة العامة في أقرب وقت، بعد انتهاء اللجنة التشريعية والدستورية من مناقشتها.

وأضاف "غلاب"، في بيان، الخميس، أن التعديلات توفر عددًا من الجوانب التشريعية للأجهزة الأمنية، في مواجهة الإرهاب، وتتبع من يرتكبون أعمالًا تخريبية.

وأشار عضو البرلمان إلى أن هذه التعديلات جرى طرحها على اللجنة التشريعية والدستورية، وستنتهي منها قريبًا بكتابة تقريرها، بحسب اللائحة الداخلية للبرلمان، ويجب عرضها على الجلسة العامة لمناقشتها من جانب الأعضاء، والموافقة عليها.

وأكد "غلاب" أن التعديلات تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، ومنها إيواء العناصر الإرهابية".