مصطفى الفقي: الدستور ليس صنمًا لنعبده وتعديله ليس بالأمر الخطير

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الدستور ليس صنمًا لنعبده، ودستور 2014 تمت كتابته في مرحلة معينة، وإن تعديله ليس بالأمر الخطير.

وأضاف الفقي، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن إدخال تعديلات على الدستور أمر مستحب لو اجتمع رأي الأمة على ذلك، وأن مقاطعة استفتاء الدستور ليس أسلوبًا سياسيًّا، وعلى المواطنين المشاركة والتصويت بنعم أو لا.

وتابع المفكر السياسي أن 4 سنوات غير كافية لتكون مدة ولاية لرئيس الجمهورية في مصر، وأن وجود مجلس آخر بجانب مجلس النواب مهم لسد فراغ تشريعي إذا تم حل مجلس النواب، لافتًا إلى أن الاستقرار لا يزال الهدف الأساسي في ظل التهديدات الإرهابية التي تحيط بالدولة المصرية.