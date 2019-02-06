وكيل الأزهر: عقد امتحانات أولى ثانوي بنظام "Open Book" مارس المقبل

كتب- محمود مصطفى:

بحث الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، الأربعاء، بالمشيخة، مع رؤساء المناطق الأزهرية ووكلاء المناطق ومديري الإدارات التعليمية، خطط الاستعداد للفصل الدراسي الثاني والنظر فيما تم خلال الفصل الدراسي الأول، وبحث سبل تطوير العملية التعليمية.

وصرَّح عباس، بأنه سيتم تسليم الكتب الدراسية من أول أسبوع في الفصل الدراسي الثاني، منبهًا على ضرورة التزام المناطق الأزهرية بتوزيع الطبعات الحديثة للكتب للطلاب، وأنه سيتم عقد اختبارات تجريبية لنظام امتحانات الكتاب المفتوح ((Open Book على الصف الأول الثانوي وذلك في شهر مارس المقبل، ونشر نماذج لتدريب المعلم والطالب على هذه النوعية من الأسئلة عبر بوابة الأزهر، وهو نظام ينمي مهارة الطالب ويحتاج إلى مذاكرة وفهم للمنهج للقدرة على إجابة الأسئلة.

وقال عباس "إن النهوض بالتعليم الأزهري أولوية كبرى في ظل التحديات الراهنة، وأن التعليم الأزهري يشهد تطورًا ملحوظًا في إطار عملية إصلاح المنظومة التعليمية التي كلف بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، منذ عام 2015، ونحن نؤمن بحتمية النهوض بالعملية التعليمية لأن التعليم هو الركيزة الأساسية للتقدم والرخاء ودعم الاستقرار".

وشد وكيل الأزهر، على المسئولين عن التعليم بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية بضرورة الاستفادة من إحصاءات نسب النجاح الخاصة بالمعاهد وبكل مادة وكل طالب، في العمل على رفع كفاءة المعلمين والطلاب ووضع خطط لتحسين الأداء داخل المعاهد التي تنخفض بها نسبة النجاح.

وأشار إلى أنه جرى تصميم نماذج ورقية ستسلم للموجهين لكتابة تفاصيل زياراتهم للمعاهد ورفعها لمديري الإدارات لتقييمها وإرسالها إلى مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.