بعد 10 سنوات.. رئيس الوزراء يلغي ترخيص إنشاء منطقة استثمارية بالمعادي

كتب– أسامة عبد الكريم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس الوزراء بشأن إلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر في عام 2008 بشأن الترخيص لوزارة الاتصالات لإنشاء منطقة استثمارية بالمعادى.

وجاء القرار بعد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر في 2 ديسمبر 2018 بالموافقة على إلغاء المنطقة الاستثمارية الصادر بشأنها قرار رئيس الوزراء رقم 650 لسنة 2008.

وبحسب المادة الأولى من القرار، يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 650 لسنة 2008.