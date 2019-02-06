تفاصيل اجتماع الجمعية العادية وغير العادية لـ"القابضة للكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

انعقدت، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الثلاثاء.

وأثنى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على جهود أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر السابق متمنيًا التوفيق لمجلس الإدارة الحالي.

وشهد الاجتماع استعراض جهود قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي، مؤكدًا نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات.

وأوضح المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الاجتماع شهد اعتماد عدد من القرارات المتعلقة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وتشمل اعتماد قرار تشكيل مجلس إدارةالشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة ثلاث سنوات، المصادقة على ما تم اتخاذه من إجراءات وأعمال وقرارات تم إتخاذها من قبل المجلس السابق بالقرار الوزاري الصادر فى سبتمبر 2015.

واعتمدت الجمعية أيضا قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والخاص بإعادة الإقراض لقرض الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى بمبلغ 60 مليون دينار كويتى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، بالإضافة لاعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والخاص بمساهمة الشركة القابضة وبعض شركاتها التابعة في رأسمال شركة النصر لصناعة المحولات "إلماكو".

وتم اعتماد أيضا قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والخاص بإنشاء شركة للخدمات الطبية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.