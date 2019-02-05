  • عاجل:بالأسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد الهزيمة من جورماهيا

    09:51 ص الثلاثاء 05 فبراير 2019
    بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد الهزيمة من جورماهيا

    بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة

    كتب- طه عبيد:

    وصلت بعثة الزمالك، إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء؛ بعد مواجهة جورماهيا الكيني، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت عصر الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

    ويستعد الزمالك عقب العودة خلال الفترة الجارية لمباراته القادمة أمام نجوم المستقبل، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

    وخاض الزمالك مرانه أمس بكينيا ضمن الاستعدادات لمواجهة النجوم على أن يحصل الفريق على راحة عقب العودة اليوم ويستأنف تدريباته على ملعبه غدًا الأربعاء استعدادًا لموقعة النجوم.

    مطار القاهرة الدولي بعثة الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية الزمالك

    الخبر التالى:

    من السيدة زينب.. "البيئة" تبدأ تطوير منظومة المخلفات بالمناطق الأثرية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان