اليوم.. أكبر "سيلفي" في التاريخ بمعرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

تنظم اليوم الهيئة العامة للكتاب ومبادرة توثيق صناع الثقافة في مصر (iso) حدثًا فريدًا عن طريق التقاط أكبر صورة سيلفي في التاريخ أمام قاعة 1و2 الساعة 3 عصرًا بمشاركة 3000 من رواد المعرض.

يأتي ذلك ضمن أنشطة وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام على أرض المعارض خلف مسجد المشير بالتجمع الخامس.

ودعت هيئة الكتاب، جميع رواد المعرض للانضمام إلى هذه الصورة على أن يبدأ التجمع للمشاركة في التقاط الصورة في تمام الساعة 2:30 ظهر غد.​