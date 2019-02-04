"مصر ليست دولة عسكرية بل مدنية".. تعرف على أبرز مناقشات البرلمان اليوم​

كتبت- ميرا إبراهيم

شهد مجلس النواب، أحداثًا مهمة اليوم الاثنين، ما بين الجلسة العامةـ برئاسة الدكتور علي عبد العال، أو لجانه التي انعقدت منذ الصباح الباكر.

ويرصد "مصراوي"، في هذا التقرير أهم أحداث اليوم من قرارات أو تصريحات، كالآتي:

تصريحات "عبدالعال" بالجلسة العامة

- "مصر ليست دولة عسكرية أو بوليسية، بل دولة مدنية وديمقراطية، طبقًا للدستور".

- "أطالب اللجنة التشريعية بالانتهاء من تقارير إسقاط العضوية نتيجة صدور أحكام قضائية".

- "أدعو لعقد جلسات مع كل أعضاء المجلس وفقًا للكتل الجغرافية للمحافظات، لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية".

- "وزارة التموين مُلزمة بتسعير المحاصيل التي تحصلها من الفلاح بشكل سنوي

قرارات بالجلسة العامة

- حذف عقوبة حبس الفلاح من قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.

- الموافقة على مواد مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، لتؤول غرامات المخالفين للخزانة العامة للدولة.

- إقرار قانون النقل البري والداخلي، برسوم تراخيص وتصاريح النقل البري لا تتجاوز 20 ألف جنيه سنويًا.

- إقرار اتفاقية تعاون مشترك بين مصر وتونس بمجال النقل البحري.

قانون المرور باللجنة التشريعية

- أقرت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يلزم أصحاب سيارات الدفع الرباعي بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل

كما تضمن التعديل أيضًا بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع فى دائرته الاتفاق علي الإيجار، خلال 12 ساعه من هذا الاتفاق، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.