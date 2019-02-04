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    السويدي: ٦٤١ مليون دولار حجم التبادل بين مصر وألمانيا

    02:08 م الإثنين 04 فبراير 2019
    السويدي: ٦٤١ مليون دولار حجم التبادل بين مصر وألمانيا

    النائب طلعت السويدي

    كتب ـ أحمد علي:

    قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا، وصل إلى 641 مليون دولار، بواقع ألف و100 مشروع في مختلف القطاعات، متمنيًا زيادة جحم التبادل بين البلدين ليصل لمليارات الدولارات السنوية.

    وأوضح "السويدي"، خلال لقاء أعضاء اللجنة اليوم، بوفد برلماني ألماني، يضم رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الألماني؛ أن ترسيم الحدود البحرية المصرية كان سببًا في العديد من الاكتشافات في مجال الغاز، الفترة الأخيرة، مما كان له دور كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

    وقال إنه في القريب العاجل سيتم تصدير الغاز بالإضافة للكميات التي يتم تداولها في قناة السويس.

    وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلى أن تعاونًا بين مصر وإلمانيا في العديد من المجالات، على سبيل المثال منظومة تدوير القمامة والماكينات الألمانية؛ سيتم الاعتماد عليها في هذا الصدد، والمشاركة في رعاية مستشفى سرطان الأطفال، ومشروع الزعفرانة، والاستفادة من طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية، إلى إحلال وتجديد بعض المولدات في السد العالي.

    طلعت السويدي لجنة الطاقة مجلس النواب ألمانيا مصر

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