  • عاجل:البرلمان يُعلن تفاصيل التعديلات الدستورية القادمة.. تعرف عليها

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    "12 مادة معدلة و8 جديدة".. ننشر تفاصيل التعديلات المقترحة على الدستور

    08:57 م الأحد 03 فبراير 2019
    "12 مادة معدلة و8 جديدة".. ننشر تفاصيل التعديلات المقترحة على الدستور

    مجلس النواب

    ​كتبت- ميرا إبراهيم:

    حصل "مصراوي"، على نسخة نهائية من التعديلات الدستورية والتي شملت 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة.

    ويتكون مجلس النواب من 450 عضوًا.

    وكان خُمس عدد أعضاء المجلس تقدموا بطلب لتعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وُزعت التعديلات على جميع النواب أعضاء اللجنة العامة.

    وشملت التعديلات تمديد مدة الرئاسة للانتخابات المقبلة لست سنوات لفترتين متتاليتين، ويحق خلالها للرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح.

    2b5af6ab-86b8-4da8-acc2-104edcb019ade5702c87-971a-4c80-bb93-2b9622e3f613f292e57f-237a-4580-91ed-e497300880ef9ba6e15d-b912-4b0d-b387-6bd7b738f781036cc244-2ceb-46d2-a6c6-faf083258cbb

    اقرأ أيضًا:

    البرلمان يُعلن تفاصيل التعديلات الدستورية القادمة.. تعرف عليها

    مجلس النواب تعديلات الدستور الدستور

    الخبر التالى:

    بالصور.. جمال مبارك في عزاء شقيق الفريق أحمد شفيق
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان