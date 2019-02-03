"12 مادة معدلة و8 جديدة".. ننشر تفاصيل التعديلات المقترحة على الدستور

​كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي"، على نسخة نهائية من التعديلات الدستورية والتي شملت 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة.

ويتكون مجلس النواب من 450 عضوًا.

وكان خُمس عدد أعضاء المجلس تقدموا بطلب لتعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وُزعت التعديلات على جميع النواب أعضاء اللجنة العامة.

وشملت التعديلات تمديد مدة الرئاسة للانتخابات المقبلة لست سنوات لفترتين متتاليتين، ويحق خلالها للرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح.

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