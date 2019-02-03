وفد كنسي يتوجه إلى أبوظبي للمشاركة بمؤتمر "الأخوة الإنسانية"

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، وفد كنسي رفيع المستوى متوجها إلى الإمارات؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذى ينظمه مجلس حكماء المسلمين.

وأنهى الوفد إجراءات السفر من استراحة كبار الزوار بالمطار على الطائرة المصرية المتجهة إلى أبو ظبي.

يندرج المؤتمر، الذى يستمر حتى 5 فبراير الجارى، ضمن فعاليات الزيارة التاريخية لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى دولة الإمارات، والتي تبدأ مساء اليوم.

