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    وفد كنسي يتوجه إلى أبوظبي للمشاركة بمؤتمر "الأخوة الإنسانية"

    03:41 م الأحد 03 فبراير 2019
    وفد كنسي يتوجه إلى أبوظبي للمشاركة بمؤتمر "الأخوة الإنسانية"

    مطار القاهرة الدولي

    كتب - طه عبيد:

    غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، وفد كنسي رفيع المستوى متوجها إلى الإمارات؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذى ينظمه مجلس حكماء المسلمين.

    وأنهى الوفد إجراءات السفر من استراحة كبار الزوار بالمطار على الطائرة المصرية المتجهة إلى أبو ظبي.

    يندرج المؤتمر، الذى يستمر حتى 5 فبراير الجارى، ضمن فعاليات الزيارة التاريخية لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى دولة الإمارات، والتي تبدأ مساء اليوم.

    مطار القاهرة الدولي وفد كنسي أبوظبي 925576
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