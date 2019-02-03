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    بدء إنشاء محطة جهد قدرة 500 ك.ف في أسوان

    03:11 م الأحد 03 فبراير 2019
    بدء إنشاء محطة جهد قدرة 500 ك.ف في أسوان

    أرشيفية

    كتب- محمد صلاح:

    قال المهندس مدحت رمضان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات"إجيماك"، إنه تم البدء فى إنشاء محطة جهد قدرة 500 ك. ف. أ بجوار محطة محولات بنبان 3 بأسوان، وذلك بهدف نقل الطاقة الكهربائية المنتجة على جهد 500 ك.ف.أ بدلا من جهد ٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف سعة ٣×١٧٥ م.ف.أ ، ومن ثم ربطها على للشبكة القومية للكهرباء مباشرة.

    وبحسب بيان، وضع المهندس مدحت رمضان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إجيماك، حجر الأساس، بحضور المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس سامي عبده رئيس منطقه مصر العليا بالشركة أيضا، والمهندس أحمد فتحي رئيس قطاع المشروعات بمنطقه مصر العليا الجهد على محطة محولات بنبان 4 جهد ٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف سعه ٣×١٧٥ م.ف.أ الأخيرة، وبذلك تكون الشركة انتهت من تنفيذ محطات المحولات الأربع بمنطقة بنبان.

    ووجه رئيس المجموعة الشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أسامة عسران نائب الوزير، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والأعضاء المتفرغين على الدعم المستمر لشركة إجيماك.​

    إجيماك محطة جهد أسوان الطاقة الكهربائية

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