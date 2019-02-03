غدًا.. كفر الشيخ تنظم معرضًا لمنتجات "مشروعك"

كتب- محمد نصار:

تنظم محافظة كفر الشيخ، غدًا الاثنين، أول معارضها خلال عام 2019 لعرض منتجات "مشروعك" بالمحافظة وذلك في حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، حيث من المقرر أن يستمر المعرض لمدة أسبوعين.

وقالت وزارة التنمية المحلية، في بيان، اليوم الأحد: يتضمن المعرض منتجات أبناء المحافظة والذين حصلوا على قروض من خلال البرنامج لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والمنتجات الزراعية والبيئية والسلع الغذائية ومنتجات الألبان والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والزهور.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في دعم الشباب وتقليل نسب البطالة.

وشدد الوزير، على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر.

وقال شعراوي، إنه يتم التنسيق في تنفيذ هذه النوعية من المشروعات مع كافة الجهات العاملة في هذا المجال للاستفادة من التجارب الناجحة في جميع المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع المراكز والمدن والأحياء من خلال توفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء على دراسة الجدوى المُقدمة، لافتًا إلى تنفيذ محافظة كفر الشيخ حوالي 5 آلاف مشروع بقروض تجاوزت 451 مليون جنيه وساهمت في توفير 15 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة.​