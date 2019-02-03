محافظ القاهرة يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة- أ ش أ:

زار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، اليوم الأحد ، معرض القاهرة الدولي للكتاب دورة اليوبيل الذهبي ؛ والذي يقام لأول مرة بمركز المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتفقد عبد العال مختلف الأجنحة خاصة جناح وزارة الداخلية ، مشيدا بالتنظيم الجيد للمعرض و نقله إلى المكان الجديد بالتجمع الخامس.

وتنفذ محافظة القاهرة مع هيئة الكتاب خطة لنقل رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب من كافة أنحاء القاهرة الكبرى إلى مقره الجديد بالتجمع الخامس؛ بخلاف تنفيذ احتفالية بمرور 1050 عاما على إنشاء القاهرة.

جدير بالذكر أن إقامة عدد الزائرين بلغ حتي الآن 2 مليون و200 ألف زائر منذ افتتاح المعرض فى 23 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، و من المقرر أن يختتم المعرض فعالياته بعد غد الثلاثاء.

كما تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة غدا الإثنين الحفل الختامي للمعرض بمركز المنارة للمؤتمرات، و ذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب وكبار المسئولين بوزارة الثقافة، وممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة، والشخصيات العامة والأدباء والمفكرين والإعلاميين.​