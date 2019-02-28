مؤبد وإعدام.. تحرك برلماني لتشديد عقوبة "الإهمال" بعد حادث محطة مصر

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب شريف فخري، مستشار رئيس اتئلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتعازيه لأسر ضحايا ولمصابين حادث قطار محطة مصر.

وأعلن فخري، تقدمه بمشروع قانون لمجلس النواب لتعديل قانون العقوبات بشأن "تشديد العقوبات في حالات الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه قتل متعدد بحيث يعاقب مرتكبه بعقوبات مماثلة لعقوبات القتل العمد التي تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام".

وأكد فخري، في بيان، الخميس، أن ضعف العقوبات في القتل الخطأ بمثل تلك الحالات، أوصل البعض لهذه الحالة من الاستهانة بمتطلبات الوظيفة وبأرواح الناس، وهي مرحلة لن تحلها استقالة وزير ولا حتى رئيس الوزراء.

وحول فلسفة التعديل التشريعي المقترح، أوضح شريف فخري، أنه يهدف في المقام الأول لردع المتسببين في مثل هذه الحوادث الجسيمة وغيرها في مختلف مرافق الدولة بسبب الاستهتار بأرواح الناس والاستهانة بالعقوبات المقررة.

وطالب فخري، بالتصدي بكل صرامة لمثل هذه السلوكيات الخطيرة.

يشار إلى أن النائب شريف فخري، بمذكرة بشأن تشديد العقوبات في قانون المرور المقترح بحيث تكون عقوبات المخالفات التي تهدد حياة الناس من المشاة وقائدي السيارات سالبة للحرية.