وزير التعليم ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

كتبت- ياسمين محمد:

نعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمزيد من الحزن والأسى، ضحايا حادث اصطدام قطار محطة مصر، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، توجه شوقي بخالص العزاء والمواساة لأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشّفاء العاجل.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطنًا، وإصابة 43، بحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات.

وأخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.