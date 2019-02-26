مجلس الوزراء يوضح حقيقة فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية

كتب- محمد غايات:

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بفرض رسوم على الأمتعة الخاصة والشخصية للركاب بقطارات السكك الحديدية.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم الثلاثاء بانه تواصل مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يتم فرض أو تحصيل أي رسوم على الأمتعة الخاصة والشخصية للركاب بقطارات السكك الحديدية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي المرفق الحيوي.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تحصيل رسوم بقيمة 7 جنيهات على الحمولات ذات الوزن الثقيل فقط، والتي تبدأ من 15 كيلو، ولا يدخل ضمنها الأمتعة الشخصية للركاب، مضيفةً أن هذه الرسوم ليست جديدة أو مستحدثة ولكنها لم تكن مفعلة وسيتم تفعيلها، مُشددةً على وجود رقابة من قبل المحصلين وأفراد الأمن التابعين لشرطة النقل والمواصلات للكشف عن تذاكر القطارات أثناء الرحلة.

كما أضافت الوزارة أنه يتم وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح واستغلالها في تطوير مرفق السكة الحديد، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية في إقامة مشروعات بعدة مجالات، حيث أن منظومة السكة الحديد تشهد حالياً تطويراً شاملاً لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وخاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري, مناشدةً المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم الاتصال على الخط الساخن (147).