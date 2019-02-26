  • عاجل:11 وجها جديدا في قائمة المنتخب للنيجر ونيجيريا.. واستبعاد صلاح (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة العربية الأوروبية رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 أسعار الدولار

    الحبيب الجفري: الداعية الذي يردد " أنا سعري كذا في السوق" خائن

    02:20 م الثلاثاء 26 فبراير 2019
    الحبيب الجفري: الداعية الذي يردد " أنا سعري كذا في السوق" خائن

    الحبيب علي الجفري

    كتب- محمود مصطفى:

    طالب الداعية الحبيب علي الجفري، الأئمة المتدربين بأكاديمية الأوقاف، بصون شرف العمامة الأزهرية، والحفاظ عليها.

    وقال الجفري خلال المحاضرة التي ألقاها صباح الثلاثاء، بأكاديمية الأوقاف لتدريب الدعاة والوعاظ والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، موجها حديثه للأئمة: "صونوا شرف العمامة، أسلافكم ضحوا من أجلها، ضعوها بشرف في صندوق، حينما صار الأئمة يذهبون إلى الناس في بيوتهم ممن فتح الله عليهم، أصبح يقال لهم كم تأخذون من المال".

    وانتفض الجفري خلال محاضرته قائلا: "الداعية الذي يقول أنا سعري في السوق كذا هو خائن وليس بداعية، وبعض الفضائيات حينما تريد استضافة داعية تقول لمعدي البرامج، شوفوا لنا شيخ سعره حنين". ​

    الحبيب علي الجفري أكاديمية الأوقاف العمامة الأزهرية

    الخبر التالى:

    ضحك في حصة الدين.. معلم يضرب طالبا و"التعليم": نتحقق
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان