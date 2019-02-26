الحبيب الجفري: بعض الناس شرعنوا الفحش بدعوى المظلومية

كتب- محمود مصطفى:

قال الحبيب علي الجفري، الداعية اليمني، إن بعض الناس شرعنوا الفحش تحت دعوى ومسمى المظلومية، وبعد ذلك يرددون أن المجتمع الغربي منحرف.

وأضاف خلال محاضرته للأئمة التي عقدت صباح الثلاثاء، بأكاديمية الأوقاف لتدريب الدعاة والوعاظ والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، أن التنظيمات الإرهابية ليس لديها أي مشكلة في التصادم مع الثوابت، لأنها منذ أن نشات وهي تعمل في الخفاء والسر، اللذان إذا استمرا طويلاً تولد عنهما الكذب الشديد، وهو ما تمارسه تلك الجماعات الآن.

وأشار إلى أن قناة الجزيرة فبركت فيديو للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وادعت أنه طالب بقتل أعضاء جماعة الإخوان بقوله "طوبى لمن قتلهم"، مشيرًا إلى أن الشيخ كان يتحدث عن دفع الصائل (المعتدي)، إلا أن الفيديو تم اجتزاؤه، كنوع من التضليل الإعلامي الذي تمارسه القناة.

ونوه إلى أن أسلوب الصياح الذي كان ينتهجه الشيخ كشك في دروسه لم يعد مجديا، على الرغم من أنه كان مناسبا للوقت الذي قيل فيه.