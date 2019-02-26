وزير النقل: خارطة لإصلاح السكك الحديدية بدول القارة الأفريقية

كتب- أحمد نجيب:

شارك الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في فعاليات المؤتمر الأول لرقمنة السكك الحديدية والمنعقد بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، والذي شهد حضور عدد كبير من وزراء النقل الأفارقة وعدد كبير من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال السكك الحديدية.

وتأتي مشاركة وزير النقل بالمؤتمر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة المساهمة في تنمية القارة الأفريقية من خلال عمل شبكات عرضية وطولية للسكك الحديدية خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وحسب بيان، الثلاثاء، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خلال كلمته بالمؤتمر، إن هناك أهمية كبيرة لربط السكك الحديدية المصرية بالقارة الأفريقية مستعرضا رؤية مصر في هذا المجال والتي تبدأ بالربط بدولة السودان بالإضافة إلى رؤية مصر الخاصة لرقمنة السكك الحديدية والمجهودات الحالية لتحويل شبكة السكك الحديدية المصرية للتشغيل الرقمي من خلال تطوير نظم الإشارات والاتصالات وكذلك نظم التشغيل والتحكم على جميع الخطوط الرئيسية بشبكة السكك الحديدية.

وقدم الدكتور هشام عرفات، خارطة طريق لإصلاح السكك الحديدية بدول القارة الأفريقية من خلال إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي للسكك الحديدية، وإنشاء مفوضية للاتحاد الأفريقي للسكك الحديدية لوضع الأسس والمعايير الخاصة بالسكك الحديدية وإعداد مواصفات قياسية لسكك حديد القارة الأفريقية لتوحيد الأسس والمعايير لهذه الصناعة بالاتحاد الأفريقي والعمل على تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر الشابة من خلال خطط ومراكز محددة للتدريب.