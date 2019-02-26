"خدمات وأنشطة خيرية ومؤتمرات".. "مستقبل وطن" يُعلن خريطة تحركاته في المحافظات

(مصراوي):

أعلن حزب "مستقبل وطن" عن مختلف الأنشطة التي نفذها بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

وأوضح الحزب، في بيانه أن الأنشطة التي تم تنفيذها تمثلت في الآتي:

- أمانة الحزب بالقاهرة

* إقامة منفذ متحرك لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة السلام، فضلاً عن تنظيم ندوة حول أهمية التعديلات الدستورية بمقر أمانة الحزب بروض الفرج.

* تنظيم احتفالية لتكريم بعض الطلبة المتفوقين دراسيًا في مقر الحزب بالقاهرة الجديدة فضلًا عن تنظيم ندوات تثقيفية لبعض العمال حول أهمية التعديلات الدستورية بمناطق (المعصرة - حلوان - 15 مايو - المعادى).

- أمانة الحزب بالجيزة:

تنظيم ملتقى توظيفي للشباب بمقر أمانة الحزب بدائرة مركز الصف بحضور بعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب، فضلا عن تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية الأقـواز بمركز الصف.

- أمانة الحزب بالقليوبية:

تنظيم زيارة لمستشفى مستعمرة مرضى الجذام بدائرة مركز الخانكة تم خلالها توزيع الملابس والسلع الغذائية بالمجان علي المرضى وذويهم.

- أمانة الحزب بالفيوم:

تنظيم يوم ترفيهي لعدد (50) من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم .

- أمانة الحزب بالمنيا:

تنظيم قافلتين طبيتين بمختلف التخصصات التوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بقريتى ( الطيبة مركز سمالوط - جريس مركز أبوقرقاص ).

- أمانة الحزب بسوهاج:

إقامة عدة منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز البلينا - العسيرات - طما - ساقلته).

- أمانة الحزب بدمياط:

تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان (التفكير الإيجابي للعودة للحياة) بقاعة نادي المهندسين بمدينة رأس البر بحضور حوالي (700) شخص.

- أمانة الحزب بالشرقية:

* الدفع بعدد من السيارات المحملة بحوالي (10 آلاف كرتونة) تحتوي على مواد غذائية لتوزيعها بأسعار مُدعمة - بالمجان على الأسر الفقيرة بمختلف قرى مراكز المحافظة في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية (حياة كريمة الشعب عظيم).

* في إطار تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة الشعب عظيم) بدفع عدد من السيارات المحملة بعدد (2000) كرتونة تحتوي على مواد غذائية لتوزيعها بأسعار مدعمة- بالمجان على الأسر الفقيرة بمراكز (كفر صقر – ديرب نجم - الحسينية).

- أمانة الحزب بدمياط:

تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان على أهالي قرية جمصة بمركز كفر البطيخ.. فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل الحزبي بإحدى القاعات بمركز شباب رأس البر.

- أمانة الحزب ببورسعيد:

تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات التوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمنطقة الشرق.

- أمانة الحزب بالفيوم: تنظيم يوم ترفيهي لبعض الأطفال بالحديقة الدوليةبمدينة الفيوم، فضلًا عن وتوزيع (100) كرتونة تحتوي على مواد غذائية بالمجان ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية (حياة كريمة الشعب عظيم).

- أمانة الحزب ببني سويف:

تنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية المرتقبة بقرية الزيتون بمركز ناصر.

- أمانة الحزب بالأقصر:

إقامة معرض لبيع اللحوم السلع التموينية بأسعار مخفضة أمام محطة السكة الحديد بمدينة الأقصر.

- أقامت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة عدة منافذ لبيع اللحوم والأسماك والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بـ (ميدان النافورة بإدكو - شارع البحر برشيد - بجوار مجلس مدينة الرحمانية) فضلا عن الدفع بعدد من السيارات المحملة بعدد (ألف) كرتونة تحتوي على مواد غذائية التوزيعها بأسعار مدعمة - بالمجان) على الأسر الفقيرة بمختلف قرى مركز كفر الدوار في إطار مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة لشعب عظيم).

- أمانة الحزب بكفرالشيح:

* زيارة لدار الإيواء لرعاية الأيتام بمدينة كفرالشيخ تم خلالها توزيع الهدايا والجوائز المادية على الأطفال بالدار.

* أمانة الحزب بكفرالشيخ: تنظيم ندوة تثقيفية حول مخاطر إدمان المخدرات بعنوان (لا للمخدرات بحديقة العائلات بمدينة فوه.

- أمانة الحزب بمطروح:

* تنظيم أعمال رفع كفاءة والصيانة بمستشفى مطروح العام وتوزيع بعض الهدايا على المرضى.

* القيام بأعمال رفع كفاءة وصيانة مدرسة محمود العيسوي الإبتدائية بمدينة الحمام، فضلاً عن تنظيم لقاء جماهيري بمدينة س يدي براني.

- أمانة الحزب بالمنيا:

تنظيم ندوة توعوية حول أهمية المشاركة في العمل السياسي والحزبي بقاعة نقابة المعلمين بمدينة أبوقرقاص.

* إقامة عدة منافذ متحركة (سيارات متنقلة لبيع الأسماك واللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرى (غربال ، أبوالسعود ، البيضا) بمركز كفر الدوار.

أمانة الوادي الجديد

* نظمت ندوة تثقيفية بعنوان (الإنتماء للوطن) بدار مناسبات قرية الدهوس بمركز الداخلة فضلاً عن تنظيم لقاء جماهيري حول خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة بمركز شباب قرية أبوالهول بمركز الفرافرة .

* قيام قرية الشيخ والى بمركز الداخلة بمشاركة بعض شباب الحزب بمحافظة الوادي الجديد بالقيام بأعمال النظافة ورفع القمامة والتجميل بمشاركة بعض شباب الحزب، فضلاً عن تنظيم قافلة بيطرية لتوقيع الكشف على بعض رؤوس الماشية وتقديم الأمصال اللازمة بالمجان بقرية بغداد بمركز باريس.

* أمانة الحزب بالوادي الجديد: تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان (زراعة النخيل ومكافحة الآفات) بإحدى دور المناسبات بقرية بدخلو بمركز الداخلة.

أمانة الحزب بأسيوط:

* قيام أمانة الحزب بأسيوط بأعمال النظافة والتجميل بشارع جودة الأسدي بحي شرق أسيوط فضلًا عن إقامة منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنزلة عبد اللاه بمدينة أسيوط.

* توزيع بعض الوجبات الغذائية الجاهزة على الأسر الفقيرة بمنطقة السوق القديم بمركز ساحل سليم.