  • عاجل:السيسي لمنتقدي عقوبة الإعدام: "مش هتعلمونا إنسانيتنا" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة العربية الأوروبية رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 أسعار الدولار

    توفير 14 مليون جنيه لحل مشكلة المياه الجوفية بالسويس

    03:18 م الإثنين 25 فبراير 2019
    توفير 14 مليون جنيه لحل مشكلة المياه الجوفية بالسويس

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد غايات:

    تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته محافظة السويس، مدينة الشيخ خليفة، الواقعة على طريق السويس/ العين السخنة، بالقرب من حي عتاقة، وتضم 84 عمارة بعدد وحدات سكنية يصل إلى 2016 وحدة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي تعاني من مشكلة وجود مياه جوفية.

    وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الحلول المقترحة للتعامل مع هذه المشكلة والدراسات التي تم إعدادها لتنفيذ مشروع لتخفيض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، وتم الاتفاق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير مبلغ 14 مليون جنيه، من صندوق الإسكان الاجتماعي؛ لحل مشكلة المياه الجوفية بالمشروع، طبقا للدراسة التي قدمها استشاري المشروع.

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء السويس مدينة الشيخ خليفة المياه الجوفية

    الخبر التالى:

    بالأسماء.. عبدالعال يعلن 145 نائبًا تغيبوا عن الجلسة العامة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان