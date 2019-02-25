توفير 14 مليون جنيه لحل مشكلة المياه الجوفية بالسويس

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته محافظة السويس، مدينة الشيخ خليفة، الواقعة على طريق السويس/ العين السخنة، بالقرب من حي عتاقة، وتضم 84 عمارة بعدد وحدات سكنية يصل إلى 2016 وحدة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي تعاني من مشكلة وجود مياه جوفية.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الحلول المقترحة للتعامل مع هذه المشكلة والدراسات التي تم إعدادها لتنفيذ مشروع لتخفيض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، وتم الاتفاق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير مبلغ 14 مليون جنيه، من صندوق الإسكان الاجتماعي؛ لحل مشكلة المياه الجوفية بالمشروع، طبقا للدراسة التي قدمها استشاري المشروع.