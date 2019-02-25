رئيس الوزراء يصل السويس لمتابعة تنفيذ مشروعات بالمحافظة

كتب- محمد غايات:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى محافظة السويس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء مستشفى السويس العام ومدرسة السويس الثانوية بنات واستاد السويس والمدينة الرياضية ومحطة مياه أبوعارف ومحطة صرف الجاليات ومساكن تعاونيات القاهرة ومدينة السلام 1 ومحطة صرف صحي الزراير ومدينة الإيمان ومدينة النور ووحدات الزواج الحديث ومدينة الشيخ خليفة بن زايد الإسكان الاجتماعي ومحطة معالجة عتاقة ومدينة الكبانون.

ويرافق مدبولي عدد من الوزراء، منهم وزير التنمية المحلية ووزيرة الصحة ووزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس.