"تاريخي وحاسم".. نواب يشيدون بخطاب الرئيس السيسي في قمة شرم الشيخ

​(مصراوي):

تصوير- أحمد جمعة:

أشاد أعضاء بمجلس النواب بما جاء في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمام القمة العربية -الأوروبية، والتي انطلقت فعالياتها اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ.

وأكد محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب - في تصريح اليوم - أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي تاريخي ويعبر بشكل حقيقي وواضح وصريح عن رؤية مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وقال عامر، إن الرئيس السيسي تناول ملف مواجهة ظاهرة الإرهاب وأكد للعالم كله أن مصر بشعبها وقواتها المسلحة والشرطة قادرة على هزيمة الإرهاب وقوى الشر والظلام، مشيرًا إلى الرسائل الحاسمة والواضحة للعالم والتي تحذر من خطورة الظلاميين وقوى الشر من جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.

من جانبه، طالب النائب مصطفي الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال إفريقيا، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالمسارعة إلى اتخاذ مواقف حاسمة ضد الإرهاب والدول التي تشجع وتمول وتسلح وتأوي الإرهابيين على أراضيها؛ وإيلاء اهتمام لتنفيذ رؤية الرئيس السيسي التي حظيت بإجماع عربي أوروبي لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود الذي يشكل خطرًا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين.

ولفت الجندي إلى أن الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسئولياته التاريخية بشأن مسيرة السلام في الشرق الأوسط، موضحًا أن الأخذ برؤية الرئيس لإحياء مسيرة السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يتم إلا من خلال التدخل الحقيقي والعاجل من المجتمع الدولي لإرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية وبما يكفل تحقيق السلام الشامل والعادل والقائم على قرارات الشرعية الدولية ويضمن حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.

وأضاف أن الرئيس السيسي وضع استراتيجية شاملة حول القضايا والمشكلات بالمنطقة؛ خاصة أوضاع (سوريا وليبيا واليمن) بحيث تكون الطرق السلمية هي الوسيلة لحل الخلافات في العالم العربي.

وتوقع الجندي دورًا إيجابيًا لقمة شرم الشيخ التاريخية؛ لاسيما في مجال التنمية والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية والأوروبية من جانب والدول الإفريقية من جانب آخر، خاصة أن مصر تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي وأن الموقع الفريد والإستراتيجي لمصر سيكون له أثره الفعّال في المزيد من التعاون والعمل المشترك بين الدول العربية والأوروبية ودول القارة الإفريقية.

وفي سياق متصل، نوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالقضايا المهمة التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه قائلًا "إنه آن الآوان ليأخذ المجتمع الدولي برؤية الرئيس الواضحة والحاسمة لمواجهة ظاهرة الإرهاب لإنقاذ العالم من هذه الآفة الخطيرة".

ولفت أن رؤية الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية متفردة وتعبر عن الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية، مطالبًا بضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لتنفيذ رؤية الرئيس التي تكفل إنهاء الصراع طبقًا لقرارات الشرعية الدولي