مستشار الرئيس يشيد ببيان مرصد الأزهر ردا على الإخوان: الجماعة تسير على خطى داعش

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ببيان مرصد الأزهر في رده على جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الأزهري عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، الأحد:" بيان سديد من مرصد الأزهر..الإخوان على خطى داعش"، واصفا البيان بالموفق.

وأوضح الأزهري أن بيان المرصد كشف ضلال الإخوان وزيفهم، حيث تسير على داعش في الدعوة إلى سفك الدماء وتهديد أمن واستقرار الوطن.

وأعلنت جماعة الإخوان الإرهابية، في بيان لها أنَّ المكتبَ العام للجماعةِ يمدُ يديه، ويفتحُ أبواب مؤسساته مشرعةً أمامَ كلِ غيورٍ ضمن إعدادٍ لم ولن يتوقف إلا بنصرٍ تقرُ به أرواحُ الشهداءِ، ويُذهبُ به الله غيظ قلوب المؤمنين! وهذه الدعاوى من شأنها تمزيق الدولة، والزّجُّ بشبابها ورجالها في دائرة مفرغة، تُسفك فيها الدماء، وتتسع الهُوّة بين نسيج المجتمع المصري، مما يعود ضرره إلى الجميع دون استثناء لأحد، فإن مركب الوطن إذا تعرَّضت للغرق –لا قدّر الله- فلن ينجو أحد.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أن جماعة الإخوان الإرهابية تسير على خطى داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة التى تسعى إلى نشر الفوضي وتحقيق أجندات خفية وتحاول عبثاً أن تهدد أمننا وأماننا، وأن الواجب على كلّ فردٍ يعيش على أرض مصر أن يحافظ على تماسك الوطن، ويعمل على تنميته، ويسعى إلى ازدهاره، فحبُّ الوطن لا يتحقق بالعبارات الرنانة، والأقوال البرّاقة، والشعارات المُزيَّنة والمزيفة، والهتافات الجذابة، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأفعال الأفراد وتصرفاتهم، وحريٌّ بكلّ فردٍ في المجتمع أن يُظهر حبّه لوطنه بالالتزام بالقوانين والأنظمة، والمحافظة على سلامة ممتلكاته والحرص عليها، وأن يؤدّي مهامّه ووظائفه بإخلاصٍ وحبّ، وأن يحافظ على مال الوطن وثرواته ومقدّراته ضد عبث العابثين ومكر الماكرين.