رئيس "مستقبل وطن" يترأس اجتماع أمناء تنظيم محافظات شمال الصعيد

كتبت - ميرا إبراهيم:

ترأس المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، الاجتماع التنظيمي الدوري مع أمناء التنظيم بالحزب، لمحافظات المنيا وبني سويف والجيزة، اليوم السبت، بمقر الحزب الرئيسي، بحضور المستشار عصام هلال أمين تنظيم الحزب على مستوى الجمهورية، والنائب علاء السبيعي أمين الحزب بمحافظة المنيا، والنائب حسام العمدة أمين الحزب بمحافظة بني سويف، والنائب عبد الوهاب خليل أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة، والسادة أمناء التنظيم بالمحافظات الثلاث.

وقال "رشاد" إن الحزب يعقد بشكل يومي 3 اجتماعات مع أمناء التنظيم بمختلف محافظات الجمهورية؛ لمتابعة خطة الحزب خلال الفترة الماضية، ومتابعة تنظيم البرنامج التدريبي لإدارة الحملات الانتخابية والتسويق السياسي، فضلًا عن مناقشة اقتراحات أمناء المحافظات وأمناء التنظيم فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية.

وأشار إلى أن تلك الاجتماعات استعرضت متابعة إعداد وتجهيز الكوادر السياسية الشابة، لإدارة العمليات الانتخابية، وذلك استعدادًا لخوض أية انتخابات مقبلة سواء كانت انتخابات المجالس الشعبية المحلية أو الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وشدد "رشاد" خلال الاجتماعات مع أمناء الحزب وأمناء التنظيم بكافة المحافظات، على سرعة الانتهاء من تجهيز كافة مقار الحزب في جميع المراكز والاقسام استعداداً لتدشين الوحدات الحزبية بجميع الأقسام والمراكز بمختلف المحافظات ، مشيرا لأهمية وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم علي مستوي الجمهورية، فضلا عن العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين من خلال المبادرات التي أطلقها الحزب والتي تسعي لتحقيق التكافل المجتمعي وتقديم العمل الخدمي والتواصل المباشر مع المواطنين من خلال الفعاليات المتمثلة في القوافل الطبية، ودفع المصروفات الدراسية لغير القادرين، وتوزيع سلع غذائية، وتوزيع البطاطين.