وفد وزاري يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية

كتب- طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، متوجهين إلى شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية الأولى.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الأحد، أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.​