بينهم "قطر" والملك سلمان.. رؤساء 20 وفدًا عربيًا في قمة شرم الشيخ الأحد

كتب- محمد سامي:

تنطلق الأحد المقبل، أعمال القمة العربية الأوربية بميدنة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

ويشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية، 74 وفدًا من رؤوساء وزعماء الدول الأوروبية والعربية، على مدار يومين.

وينشر "مصراوي"، قائمة بأسماء وفود الدول العربية المشاركة في القمة، كالآتي:

- المملكة العربية السعودية - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

- مملكة البحرين - الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.

- الجمهورية اليمنية - الرئيس عبد ربه منصور هادي.

- ليبيا- فايز السراج، رئيس الحكومة الليبية.

- الجزائر- عبد القادر بن صالح الخميس، رئيس مجلس الأمة الجزائري.

- موريتانيا - إسماعيل ولد الشيخ احمد، وزير الخارجية الموريتاني.

- السودان - بكري حسن صالح - النائب الأول لرئيس الجمهورية.

- تونس - الرئيس الباجي قايد السبسي.

- عمان - أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان.

- الصومال - محمد عبد الله محمد- رئيس الصومال.

- جيبوتي- الرئيس إسماعيل عمر جيله.

- جزر القمر - غير معروف.

- لبنان - سعد الدين رفيق الحريري- رئيس وزراء لبنان.

- قطر - سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

- العراق- برهم صالح، رئيس العراق.

- الكويت - الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

- فلسطين- الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن.

- المغرب - الوزير الأول للملكة المعربية.

- المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي وزير الخارجية.

- الإمارات العربية المتحدة - الشيخ محمد بن راشد.

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