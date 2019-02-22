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خطيب الجامع الأزهر: الإسلام أقر أشد العقوبات على من يزعزعون أمن المجتمعات

05:18 م الجمعة 22 فبراير 2019
خطيب الجامع الأزهر: الإسلام أقر أشد العقوبات على من يزعزعون أمن المجتمعات

الجامع الأزهر

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن الإسلام اهتم بتحقيق السلم والأمن لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن دينهم، وجعل تحقيق الأمن من أهم الأسس التي يقوم عليه أي مجتمع، ولذلك فإن أول ما دعا به نبي الله إبراهيم لمكة قال: «رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا»، لأنه بدون أمن لا تقوم مجتمعات.

وأضاف لاشين - في خطبة الجمعة بالجامع الأزهر والتي دار موضوعها حول اهتمام الإسلام بتحقيق السلم والأمن في المجتمعات - أن الإسلام نهى عن مجرد ترويع الآخرين وتخويفهم ولو على سبيل المزاح، حتى لو لم يترتب على هذا الترويع أذى جسديًا، واعتبر المتسبب في هذا الترويع مطرودا من رحمة الله، مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه»، فكيف بمن يفجرون ويقتلون ويسفكون الدماء.

وأكد لاشين أن الإسلام قرر أشد العقوبات على المفسدين في الأرض الذين يزعزعون أمن المجتمعات ويزهقون الأرواح البريئة ويسفكون الدماء، وهو ما جاء به القرآن الكريم صراحة.

هذا المحتوى من

الجامع الأزهر خطبة الجمعة

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