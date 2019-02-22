غلق شارع جامعة الدول جزئيًا لـ3 سنوات وتحويلات المرور الجديدة -فيديو وصور

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تصوير- أحمد لطفي:

بدأت محافظة الجيزة صباح اليوم الجمعة، الإغلاق الجزئي لشارع جامعة الدول العربية لمدة 3 سنوات، وذلك تمهيدًا لإنشاء محطة "جامعة الدول العربية" في الخط الثالث للمترو.

ورصدت عدسة "مصراوي" أعمال التحويلات التي تُجريها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وقطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة والهيئة القومية لمترو الأنفاق.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان سابق لها اتجاهات التحويلية المرورية كالتالي:

*القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا بإتجاه ميدان النصر

الإتجاه القادم من شارع السودان الدخول يساراً بإتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بعد فتحة دوران مابعد شهاب لمسافة 50 م واستكمال السير في الاتجاه المقابل (للقادم من ميدان النصر باتجاه شارع السودان).

*القادم من ميدان النصر باتجاه شارع شهاب وشارع السودان:

السير بنفس الاتجاه ودخول منطقة التحويلة وصولًا لشارع شهاب يميناً أو الاستمرار لشارع السودان بنفس الاتجاه.

*القادم من شارع محي الدين أبوالعز باتجاه ميدان النصر:

الدخول يميناً ( اتجاه إجباري) في الطريق البطيء بشارع جامعة الدول العربية المتجه إلى ميدان النصر بالسير في حارة مرورية منفصلة.