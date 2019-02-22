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    ​وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية.. غدًا

    01:37 م الجمعة 22 فبراير 2019
    ​وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية.. غدًا

    الدكتور خالد عبدالغفار

    كتب- محمد قاسم:

    يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا السبت مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان تفاصيل استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، والتي أقرها المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في ٨ فبراير الجاري.
    وقالت الوزارة في بيان لها، الخميس، إن قرار الاتحاد الأفريقي يأتي تتويجًا للجهود العلمية والفنية الحثيثة لفريق الوزارة على مدار عام ونصف، بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة، من خلال اللجنة الممثلة التي ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارة الدفاع، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ووزارة الخارجية، وهيئة الرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطني ووزارة الاتصالات.
    يعقد المؤتمر بحضور أعضاء اللجنة، بمقر الوزارة 101 شارع قصر العيني ـ الدور الثالث.

    خالد عبدالغفار كالة الفضاء الأفريقية وزارة التعليم العالي الاتحاد الأفريقي

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