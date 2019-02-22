بينها مراكز تخسيس وعلاج إدمان.. غلق 10 منشآت طبية غير مرخصة بالجيزة

كتب- إسلام ضيف:

أصدر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، قرارًا بغلق 10 مراكز صحية وعيادات تخصصية ومعمل للتحاليل الطبية بنطاق المحافظة لإدارتهم بدون ترخيص.

وقال المحافظ، في تصريح اليوم الجمعة، إن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي قامت بها مديرية الصحة بالتعاون مع أجهزة المحافظة على المنشآت الطبية خلال الشهر الماضي حيث أسفرت عن غلق مركز غسيل كلوى بمدينة 6 أكتوبر و3 مراكز لعلاج الإدمان ومعمل تحاليل بمنطقة هضبة الأهرام ومركز للصحة النفسية بمنشأة القناطر ومركز للتخسيس بمدينة البدرشين ومركز للعلاج الطبيعي بأرض اللواء بحي العجوزة وعيادات تخصصية بمنطقة المطبعة بفيصل وحدائق الأهرام لإدارتهم بدون ترخيص.

ووجه راشد، الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.

وأكد أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين.

وأكد المحافظ أنه سيتم قطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.

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