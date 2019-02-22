  • عاجل:بعد أزمته مع أسامة كمال.. آل الشيخ يوجه التحية لـ37 شخصية مصرية.. من هم؟ (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تركي آل الشيخ علاوات المعاشات انفجار الدرب الأحمر الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    وزيرة الثقافة: احتفالية تعامد الشمس أظهرت تكاتف مبهر بين مؤسسات الدولة

    11:25 ص الجمعة 22 فبراير 2019
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة

    كتب- يوسف عفيفي:

    أشاد وزيرا الآثار والثقافة، باحتفالية تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل التي نظمتها وزارة السياحة اليوم الجمعة بحضور 22 سفيرًا ودبلوماسيًا أفريقيًا.

    وقال خالد العناني وزير الآثار، في تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية صباح الجمعة، أن الحدث تميز بتضافر جهود كل من وزارات الآثار والسياحة والثقافة لتنظيم هذه الاحتفالية للسفراء الأفارقة خاصة وأن الرئيس أعلن أن مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي والتي تأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للدورة الحالية 2019 واستضافتها لبطولة كأس الامم الافريقية.

    من جانبها رأت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن الاحتفالية تعد بداية قوية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى تزامن تعامد الشمس مع العديد من الفعاليات الفنية والثقافية في محافظة أسوان.

    وأكدت أن هذه الاحتفالية أظهرت بشكل مبهر تكاتف الوزارات ومؤسسات الدولة لانجاح الحدث.

    وتابع الظاهرة، الفريدة وفد كبير من السفراء الأفارقة في مصر يضم 15 سفيرا أفريقيا و7 قائمين بالأعمال لسفارتهم بالقاهرة وعائلاتهم؛ من بينهم سفراء الكاميرون وزامبيا وغينيا وكينيا وأريتريا والجابون؛ فضلا عن آلاف السائحين ووسائل الإعلام العالمية.

    وزارة الثقافة مؤسسات الدولة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني معبد أبو سمبل وزارة السياحة خالد العناني إيناس عبد الدايم

    الخبر التالى:

    بدء تنفيذ مشروع تحسين البيئة الصناعية والطاقة بشركة سكر الحوامدية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان