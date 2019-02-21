وزير التعليم العالى: القمر الصناعي الجديد يرصد المخاطر ويتابع المشروعات القومية

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) الذي جرى إطلاقه من قاعدة بياكنور الروسية بكازاخستان مساء اليوم، يدعم أغراض البحث العلمي والاستشعار من البعد ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى (الزراعة- التعدين- التخطيط العمراني- البيئة).

وقال عبدالغفار، في تصريحات صحفية مساء اليوم، إن القمر الصناعي المصري يساعد في متابعة المشروعات التنموية الكبرى (مشروع العاصمة الإدارية الجديدة - جبل الجلالة - مشروع مدينة العلمين الجديدة) وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة بالدولة.

وأضاف أن استخدام القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) يتيح البيانات الفورية والدورية لرصد ومتابعة الثروات الطبيعية والمعادن والمياه السطحية والجوفية والتخطيط العمراني ودراسة البيئة الساحلية للمزارع السمكية ومراقبة البحيرات وتنشيط الثروة السمكية.

وأوضح أن القمر يتيح أيضا بيانات للتنبؤ بالأرصاد الجوية ونمذجة المناخ لمواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والهبوط الأرضي ووضع نظم الإنذار المبكر لحماية المواطنين والمنشآت من تأثير المخاطر الطبيعية والبيئية ، كما تمكن مسارات القمر المتميزة من تحديد الأحوزة الزراعية واختيار مسارات الطرق الجديدة ومسح الأراضي الزراعية ومواجهة التعدى عليها.

وأكد وزير التعليم العالي أن القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) سوف يدعم دور مصر على المستوى العربي والإفريقي في مجال البحث العلمي ودعم المشروعات التنموية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وعن مواصفات ( ايجيبت سات ايه) ، أشار وزير التعليم العالي إلى أن القمر المصري يزن 1150 كيلو وتبلغ سرعته 22 كم في الثانية وتصل قدرته التحليلية على مستوى المتر ، بما يجعله أكثر الأقمار تقدما على المستوى العربي والأفريقي.

وشدد على أن مساهمة الخبراء والمهندسين المصريين في التصنيع المشترك للقمر المصري مع الجانب الروسي خلال الفترة السابقة، هو ما أكسب الجانب المصري العديد من المهارات العلمية والفنية والتي ستنعكس بالإيجاب خلال الفترة القادمة على برنامج الفضاء المصري في ضوء الانتهاء من كافة الإجراءات التشريعية والتنفيذية من إصدار قانون وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية المكملة للقانون.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرًا صحفيًا بعد غد السبت للإعلان عن كافة التفاصيل المرتبطة بالقمر الصناعي (إيجيبت سات A)، ودوره في خدمة البحث العلمي في مصر ، وكيفية تعظيم الاستفادة من القمر الصناعي المصري في خدمة قضايا التنمية بكافة قطاعات الدولة،وخدمة المنطقة العربية والقارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.​