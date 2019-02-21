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    بالصور.. إزالة الإشغالات بمحيط المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية

    01:02 م الخميس 21 فبراير 2019
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    كتب- يوسف عفيفي:
    أعلنت وزارة الآثار، إزالة الإشغالات الموجودة بالمحيط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.
    وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، في بيان، الخميس، إن تلك الاشغالات كانت تسيئ للمظهر الحضاري للمتحف والذي تجرى به أعمال التطوير والترميم استعدادا لافتتاحه للزيارة.
    جدير بالذكر أنه جرى إنشاء المتحف اليوناني الروماني عام 1892 وافتتحه الخديوي عباس الثاني عام 1895م، وكان يعرض العديد من القطع الأثرية التي عثر عليها في الإسكندرية وما حولها، ويرجع معظمها إلى العصر البطلمي والعصر الروماني.​

    إزالة الإشغالات المتحف اليوناني الروماني الإسكندرية وزارة الآثار

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