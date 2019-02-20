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    وزير الزراعة يؤكد مساندة أبطال مصر من رجال الجيش والشرطة

    02:38 م الأربعاء 20 فبراير 2019
    وزير الزراعة يؤكد مساندة أبطال مصر من رجال الجيش والشرطة

    وزير الزراعة عزالدين أبو ستيت

    كتب- أحمد مسعد:
    استنكر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العمليات الإرهابية الخسيسة التي أصابت الوطن مؤخرًا، وأدت إلى استشهاد وإصابة بعض رجالنا البواسل الشرفاء من رجال الشرطة.

    وأكد أبو ستيت - في نص البيان الصادر اليوم الأربعاء- مساندة وزارة الزراعة لرجال مصر الأبطال من الجيش والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً لأرض الكنانة ولدحر الإرهاب الغاشم.

    وأضاف وزير الزراعة، قائلًا: "نعاهد الله على حماية بلدنا الحبيبة بكل غالٍ ونفيس، وأن نبذل قصارى جهدنا لدفع عجلة التنمية والاستثمار"، متابعًا: "التحية والتقدير لشهداء مصر الأبرار وخالص الدعوات لهم بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل".

    عزالدين أبوستيت وزير الزراعة

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