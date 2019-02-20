وزير الزراعة يؤكد مساندة أبطال مصر من رجال الجيش والشرطة

كتب- أحمد مسعد:

استنكر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العمليات الإرهابية الخسيسة التي أصابت الوطن مؤخرًا، وأدت إلى استشهاد وإصابة بعض رجالنا البواسل الشرفاء من رجال الشرطة.

وأكد أبو ستيت - في نص البيان الصادر اليوم الأربعاء- مساندة وزارة الزراعة لرجال مصر الأبطال من الجيش والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً لأرض الكنانة ولدحر الإرهاب الغاشم.

وأضاف وزير الزراعة، قائلًا: "نعاهد الله على حماية بلدنا الحبيبة بكل غالٍ ونفيس، وأن نبذل قصارى جهدنا لدفع عجلة التنمية والاستثمار"، متابعًا: "التحية والتقدير لشهداء مصر الأبرار وخالص الدعوات لهم بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل".