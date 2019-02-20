وزير التعليم: تصنيع أجهزة التابلت في مصر خلال الفترة المقبلة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة توزع حاليًا نحو 700 ألف جهاز "تابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن المعلمين بدأوا التدريس باستخدام الأجهزة الجديدة من "تابلت" وشاشات تفاعلية، وتفاعل الطلاب معهم، ما يعد خير دليل على نجاح المنظومة.

وبحسب بيان صحفي، جاء هذا خلال لقاء الوزير بمجموعة من الطلاب على هامش زيارته مدارس محافظة بورسعيد، لمتابعة تطبيق نظام الثانوية المعدل وتفعيل استخدام أجهزة "التابلت".

وقال الوزير: "لقد وضعنا البنية الأساسية إذ جرى توصيل كل المدارس بكابلات الانترنت والشبكات الداخلية وتزويدها بالشاشات"، لافتًا إلى أن أجهزة "التابلت" جرى استيرادها من الخارج، ووصلت تكلفة الجهاز الواحد "5000" جنيه.

وتابع بأن الوزارة استعانت بموارد هيئة الأبنية التعليمية؛ للحصول على "التابلت" الذي بلغت تكلفته الإجمالية 3.5 مليار جنيه.

وأوضح شوقي، أنه خلال الفترة القادرة، سيجري تصينع أجهزة "التابلت" في مصر، وستنشأ صناعات كثيرة في هذا الإطار يحتاجها التعليم.

وأكد الوزير أن ما حدث في 10 شهور يدعو للتفاؤل، وتتمنى الوزارة تحقيق الأفضل خلال الفترة المقبل.

وقال إن الهدف يستحق إيمان المجتمع كله بع وتمويله، وبذل قصارى الجهد، للوصول لخط النهاية ومساعدة الطلاب على التحرر من أنماط التعليم المنغلقة، مؤكدًا أن الطلاب لديهم وعي كبير والمجال مفتوح لمشاركة الجميع.